Мультфильм украинского режиссера отправится на фестиваль независимого кино в Испанию

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Кадр из анимационного фильма "Причинная"

Короткометражная анимационная баллада украинского режиссера Андрея Щербака "Причинная" будет принимать участие в конкурсе 9-го Picknic Film Festival. Фестиваль независимого кино будет проходить 17-19 августа в городе Сантандер, Испания. На фестивале будут представлены документальные и игровые короткометражные фильмы, а также анимационные ленты и видео-арт.

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Для "Причинной" это уже 24-ый кинофестиваль.

Мультфильм является экранизацией баллады Тараса Шевченка "Причинная" и снят компанией "Магика-фильм" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Ранее сообщалось о том, что вышел новый трейлер Дикого поля.