Экранизация комикса должна была выйти в 2019, но снова пропала из графика релизов на неопределенный срок

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Крис Пратт получил звезду на Аллее Славы /depositphotos

Экранизация комикса Ковбой Ниндзя Викинг от студии Universal была на стадии пре-продакшена, а выйти фильм должен был в июне 2019. Стало известно, что картину убрали из графика релизов и работа отложена.

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Проект начинает быть многострадальным, ведь в 2010 году права на него принадлежали студии Disney, но они так ничего и не сняли, а их срок действия закончился. В 2012 году фильм должен быть поставить Марк Фостер, а в 2014 в проект пришел Крис Пратт. Спустя год студия почти наняла на пост режиссера Дэвида Литча и Чадома Стаховски, которые снимали Джона Уика, но в итоге никто из них не взялся за работу. Работу над сценарием начали Ретт Риз и Пол Верник, его переписывал Крэйг Мазин, к нему подключился Эрик Пирсон, но в итоге все с нуля переписали Дэн Мазо и Райан Ингл. Снимать фильм в итоге должна Мишель МакЛарен, которая работала над сериалами Игра Престолов и Во все тяжкие.

В центре сюжета сверхсекретное подразделение, где из людей с психическими проблемами делают спецагентов Тройка. Тройка означает то, что у каждого из них есть три особых умения.

Главный герой по имени Дункан вооружается топором, револьвером и катаной, с которыми отправляется убивать агентов, вышедших из-под контроля.

Ковбой Ниндзя Викинг /Фрагмент обложки комикса

Студия обещает, что проект будет реализован и его дата появится в скором времени.

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