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Мир Юрского периода получил еще один сиквел /Universal Pictures

Кинокомпания Universal Pictures объявила подробности третьей части фильма Мир Юрского периода.

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Новый фильм о динозаврах выйдет на экраны 11 июня 2021 года. Режиссерами вновь выступят Стивен Спилберг и Колин Треворров. Среди продюсеров значатся Френк Маршал и Пэт Кроули. Сценарий напишет Эмили Кармайкл, которая работала над Тихоокеанский рубеж 2.

В беседе Entertainment Weekly Колин Треворроу сказал: «Если бы я мог жанрово определить каждый фильм, я бы сказал, что первый Мир Юрского периода был приключенческим экшеном, второй — это фильм ужасов, а третья часть станет научным триллером, таким же, как оригинальный Парк Юрского периода

Также сообщается, что Крис Пратт вернется к роли Оуэна Грэйди, а Брайс Даллас Ховард вновь сыграет Клэр Диринг.

Отметим, что вторая часть Мира Юрского периода выйдет в прокат 7 июня 2018 года.

Напомним, первая серия вышла в прокат в 2015 году и заняла четвертую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов со сборами в 1,6 миллиарда долларов.