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Бэтмен над городом /Flickr

Новый фильм о человеке-летучей мыши переживает тяжелые времена. Сначала сыграть главную роль и поставить фильм должен был актер Бен Аффлек, который по слухам даже написал несколько вариантов сценария. Но позже мир узнал, что Аффлек покинул пост режиссера, его сценарий отбросили, а потом и вовсе стало неизвестно, сыграет ли он роль в этом фильме.

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Ходили слухи, что сюжет перезапуска будет основан на графическом романе Фрэнка Миллера Бэтмен: Год первый, который является любимым комиксом режиссера Мэтта Ривза. Однако, постановщик опроверг все слухи. Более того, он сообщил, что сюжет не будет повторять историю становления темного рыцаря, а расскажет о чем-то более личном. По словам режиссера, он вовсю работает над сценарием картины и в сюжете фильма будет присутствовать детективное дело и погружение в мифологию Готэма.

Также Ривз добавил, что Бен Аффлек примет участие в разработке кинокомикса, но умолчал, в качестве кого.

Информации о дате выхода нет.

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