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Шестой сезон сериала Агенты Щ.И.Т выйдет летом 2019 года

Придется подождать
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Шестой сезон выйдет через год
Шестой сезон выйдет через год

Телеканал ABC подтвердил о продлении телесериала на шестой сезон, который планируют выпустить летом 2019 года после премьеры четвертых Мстителей.

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«Мы обнаружили, что имеем очень лояльную и большую фанбазу. Если мы выпустим сериал летом, после выхода четвертых Мстителей, мы сможем создать особенную историю, которая сможет радовать поклонников еще несколько сезонов», - прокомментировала президент телеканала АВС Ченнинг Данги.

Напомним, что действие сериала происходит после событий полнометражного фильма Мстители. Специальный агент Фил Колсон, представленный еще в фильме Железный человек, набирает лучших из лучших в секретную организацию под названием Щ.И.Т., чтобы противостоять экстраординарным угрозам.

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Агенты Щ.И.Т./Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Все теги
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