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Сиквел выйдет в 2019 году

Сценаристы фильма Добро пожаловать в Zомбилэнд Ретт Риз и Пол Верник назвали дату выхода сиквела. На больших экранах фильм дебютирует в октябре 2019 года.

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«Мы выпустим второй фильм в 2019 году в 10-ю годовщину Zомбилэнда. Мы надеемся, что фанаты, которые так ждали продолжение не разочаруются», - прокомментировали Риз и Верник. Они также сообщили, что к своим ролям вернутся: Эмма Стоун, Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин.

Напомним, что Добро пожаловать в Zомбилэнд рассказывает о нескольких выживших, в ходе зомби апокалипсиса, американцев, которые объединяются ради поиска безопасного места. При бюджете в 23,6 млн долларов фильм смог собрать в мировом прокате 102,4 млн долларов.