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Создатель Острых козырьков рассказал о продолжении сериала

Три сезона и полнометражный фильм
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Сериал получил масштабное продолжение
Сериал получил масштабное продолжение

Создатель сериала Острые козырьки Стивен Найт рассказал о продолжении сериала. По его словам, выйдут еще три сезона, а также полнометражный фильм.

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"Я хотел снять историю семьи между двумя войнами, так что планировал завершить сериал первой воздушной тревогой 1939 года", - отметил Найт. Он также признался, что полнометражный фильм хочет выпустить между сезонами.

Напомним, что первый сезон Острых козырьков вышел в 2013 году. Сериал повествует о деятельности преступного клана Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы. На данный момент вышло четыре сезона сериала. Более того, 13 мая сериал получил премию BAFTA в номинации Лучший драматический сериал.

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