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Гильермо дель Торо снимет хоррор-сериал

Оскароносный режиссер Гильермо дель Торо снимет хоррор-сериал Десять после Полуночи для Netflix.

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О чем будет рассказывать сериал пока не сообщается, однако известно, что Десять после Полуночи будет сериалом-антологией, где каждая серия будет рассказывать отдельную историю.

Гильермо дель Торо напишет сценарий и даже снимет несколько серий. Однако, он планирует привлечь к работе молодых кинематографистов. Дата выхода сериала пока неизвестна.

Отметим, что это не первое сотрудничество дель Торо с Netflix. Сейчас режиссер работает над третьим сезоном Охотников на троллей, который выйдет 25 мая. Также, он поработает над сериалом Трое снизу и Колдуны.