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Война бесконечности стала самым кассовым супергеройским фильмом всех времен

Вот так успех
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Мстители продолжают бить кассовый рекорд
Мстители продолжают бить кассовый рекорд
/Marvel Studio

Фильм Мстители: Война бесконечности стал самым кассовым супергеройским фильмом всех времен и самой успешной экранизацией Marvel.

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Мировые кассовые сборы киноленты составили 1,6 млрд долларов, что также позволило фильму занять пятую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов. Фильм вплотную приблизился к Миру юрского периода, который собрал 1,67 млрд долларов. Поскольку Мстители все еще идут в кинотеатрах, вполне вероятно, что фильм поднимется в рейтинге еще на одну строчку.

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