Поделись







Гвинет Пэлтроу раскрыла подробности Мстителей 4 /кадр из фильма

Пользователи Твиттера обнаружили цитату актрисы Гвинет Пэлтроу из интервью изданию Titan Publishing, где она описывала отношения ее героини и Тони Старка.

Читай также: Мила Йовович снимется в очередной экранизации видеоигры

«Пеппер и Тони многое прошли вместе. Сначала она была для него лишь ассистенткой, но позже их отношения развились и сейчас они женаты и воспитывают ребенка», - сказала актриса.

Отметим, что в Войне бесконечности Тони рассказывал о сне, в котором у них с Пеппер есть ребенок, однако девушка заявила, что детей у них нет. Это наталкивает на мысль, что эта тема в полной мере раскроется в четвертой части и зрители увидят ребенка Старка.