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Мила Йовович готовится к новым съемкам /EPA/UPG

Актриса Мила Йовович снимется в одной из главных ролей в экранизации видеоигры Monster Hunter. Над фильмом будут работать Пол Андерсон и Джереми Болт, снявшие франшизу Обитель зла.

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По сюжету игры, игрок принимает на себя роль охотника в том или ином регионе фэнтезийного мира, занимаясь выслеживанием и добычей разнообразных фантастических животных.

Как гласит аннотация фильма: «На каждого монстра найдется Герой. Обычный человек в жизненном тупике обнаруживает, что он на самом деле является потомком древнего героя. Он должен отправиться в мистический мир, чтобы стать Охотником на Монстров, прежде чем мифические существа из этого мира уничтожат наш».

Бюджет экранизации составит 60 миллионов долларов. Съемки картины начнутся в сентябре и пройдут в Кейптауне, где команда ранее работала над заключительной частью Обитель зла.