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Сериал получил продолжение

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Создатель научно-фантастического мультсериала Рик и Морти Джастин Ройланд анонсировал продолжение.

Как пишет Ройланд, по заказу Cartoon Network выйдет еще 70 новых серий. К слову, это в два раза больше, чем количество серий, которые вышли на сегодняшний день в трех предыдущих сезонах.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP — Justin Roiland (@JustinRoiland) 10 мая 2018 г.

Рик и Морти – сериал, который рассказывает о приключениях безумного ученого Рика и его неуверенного в себе внука Морти. Шоу получило очень высокие отзывы критиков и рейтинги просмотров. Третий сезон выходил с апреля по октябрь 2017 года.