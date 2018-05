Читай также: Netflix экранизирует роман Стивена Кинга

Создатель научно-фантастического мультсериала Рик и Морти Джастин Ройланд анонсировал продолжение.

Как пишет Ройланд, по заказу Cartoon Network выйдет еще 70 новых серий. К слову, это в два раза больше, чем количество серий, которые вышли на сегодняшний день в трех предыдущих сезонах.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP