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Роман превратят в фильм

Стриминговый сервис займется экранизацией романа Стивена Кинга В высокой траве. Одну из главных ролей сыграет Джеймс Марсден, известный по роли Циклопа во франшизе Люди Икс.

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Роман В высокой траве вышел в 2012 году. Он рассказывает о Кэл и Бекки, брате и сестре, которые, пересекая страну на автомобиле, остановились у огромного поля высокой травы в штате Канзас, услышав зов маленького заблудившегося мальчика. Не раздумывая, они вошли в траву и тоже заблудились, а что хуже — потеряли друг друга.

Адаптацией романа занимается Винченцо Натали, который также выступит режиссером. Он известен по фильмам Химера, Куб, Париж, я люблю тебя. Съемки пройдут этим летом в Торонто.