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Брюс Уиллис сыграет легендарного тренера /EPA/UPG

Актер Брюс Уиллис исполнит роль тренера Майка Тайсона в биографической ленте Человек в углу. Фильм посвящен тренеру Касу ДʼАмато.

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Фильм расскажет о событиях 1980-х годов в Нью-Йорке, когда ДʼАмато тренеровал мировых чемпионов и впервые встретил 13-летнего Тайсона. Съемки фильма начнутся в конце этого года, а режиссером станет Руперт Френд. Исполнитель роли Тайсона пока остается неизвестным.

Кас ДʼАмато (1908-1985) - американский тренер по боксу, воспитавший множество бойцов на профессиональном ринге, включая Флойда Патерсона, Хосе Торреса и Майка Тайсона.