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Анджелина Джоли вновь снимет фильм /EPA/UPG

Актриса и продюсер Анджелина Джоли совместно с Escape Artist Productions снимет биографический фильм об известном американском легкоатлете Джиме Торпе.

Фильм будет назваться Яркая тропа: История Джима Торпа (Bright Path: The Jim Thorpe Story). Роль атлета исполнит Мартин Сенсмейер, известный по роли Красной Жатвы в фильме Великолепаня семерка.

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По словам Джоли, она гордится, что будет работать над этим фильмом, ведь она близко знакома с историей атлета. Она также рассказала, что будет консультироваться с семьей Торпе, чтобы правильно воссоздать образ спортсмена.

Джим Торп - американский спортсмен, легкоатлет, принимал участие также в соревнованиях по баскетболу, бейсболу, хоккею, плаванию, теннису, боксу, стрельбе из лука. Двукратный победитель летних Олимпийских игр 1912 года (пятиборие и десятиборие). В течение жизни часто сталкивался с дискриминацией как коренной американец и член племени индейцев.

Напомним, что это не первый автобиографический фильм Джоли. Ранее она сняла киноленту Несломленный об американском бегуне Луи Замперини, а также – фильм Сначала они убили моего отца о правлении Красных Кхмеров в Камбодже.