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Вышел трейлер фильма Робин Гуд: Начало

Премьера картины состоится 21 ноября
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Вышел первый трейлер
Вышел первый трейлер
/кадр из видео

Кинокомпания Lionsgate Movies опубликовала трейлер приключенческого фильма Робин Гуд: Начало.

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Фильм расскажет о Робине из Локсли, который вернулся из Крестового похода и вместе со своим товарищем-мавром начал войну против коррумпированной английской власти.

В фильме снялись: Тарон Эджерон, Джейми Дорнан, Бен Мендельсон, Джейми Фокс и другие. Режиссером выступит Отто Батхерст.

Премьера картины состоится 21 ноября 2018 года.

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