Вышел трейлер фильма Робин Гуд: Начало
Премьера картины состоится 21 ноября
Вышел первый трейлер/кадр из видео
Кинокомпания Lionsgate Movies опубликовала трейлер приключенческого фильма Робин Гуд: Начало.
Читай также: Дэдпул станцевал балет в клипе Селин Дион
Фильм расскажет о Робине из Локсли, который вернулся из Крестового похода и вместе со своим товарищем-мавром начал войну против коррумпированной английской власти.
В фильме снялись: Тарон Эджерон, Джейми Дорнан, Бен Мендельсон, Джейми Фокс и другие. Режиссером выступит Отто Батхерст.
Премьера картины состоится 21 ноября 2018 года.