Поделись







У Дэдпула будет только два фильма /кадр из фильма

Актер Райан Рейнольдс заявил о том, что третьего сольного фильма о Дэдпуле может не быть.

Читай также: Опубликован первый трейлер фильма Человек-муравей и Оса

По словам актера, для дальнейшего нормального функционирования персонажа в рамках своей вселенной, у него нужно все забрать. Он уверяет, что такие фильмы нельзя просто штамповать.

«Я вижу Дэдупла частью Силы Икс и хотел бы увидеть его рядом с крутой героиней Людей Икс. Что касается сольника – нужно снизить бюджет, расшатать все границы и сделать то, что никто делать не может. Правда, не думаю, что это нужно», - прокомментировал актер.

Напомним, что вторая часть Дэдпула выйдет на экраны 17 мая.