Райан Рейнольдс заявил о возможном завершении франшизы Дэдпул
The End
У Дэдпула будет только два фильма/кадр из фильма
Актер Райан Рейнольдс заявил о том, что третьего сольного фильма о Дэдпуле может не быть.
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По словам актера, для дальнейшего нормального функционирования персонажа в рамках своей вселенной, у него нужно все забрать. Он уверяет, что такие фильмы нельзя просто штамповать.
«Я вижу Дэдупла частью Силы Икс и хотел бы увидеть его рядом с крутой героиней Людей Икс. Что касается сольника – нужно снизить бюджет, расшатать все границы и сделать то, что никто делать не может. Правда, не думаю, что это нужно», - прокомментировал актер.
Напомним, что вторая часть Дэдпула выйдет на экраны 17 мая.