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Человек-муравей и Оса - новый фильм Marvel /Marvel Studio

Студия Marvel Entertainment опубликовала первый трейлер блокбастера Человек-муравей и Оса. Менее, чем за сутки ролик собрал 7,5 млн просмотров.

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Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса.

В фильме снялись: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер и другие. Премьера в Украине состоится 5 июля этого года.