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Кассовые сборы новых Мстителей снова идут на рекорд

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Сборы фильма преодолели отметку в 800 млн долларов
Сборы фильма преодолели отметку в 800 млн долларов
/Marvel Studio

За первую неделю проката фильм Мстители: Война бесконечности собрал 808 млн долларов. Домашние сборы составили 305,9 млн, в то время как мировые – 502,5 млн.

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Согласна рейтингу самых кассовых фильмов, новые Мстители уже опередили такие фильмы, как Человек-паук 2 (784 млн), Дэдпул (783 млн), Стражи Галактики (773 млн), Новый Человек-паук (758 млн) и Отряд Самоубийц (747 млн).

Напомним, что ранее Мстители: Война бесконечности установили рекорд по кассовым сборам за первый уикенд – 250 млн долларов.  

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