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Создатели Звездных войн поздравили Мстителей с кассовым рекордом

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Мстители обогнали Звездные войны
Мстители обогнали Звездные войны

Создатели Звездных войн поздравили создателей фильма Мстители: Война бесконечности с кассовым рекордом. По итогам первого уикенда фильм заработал 250 млн долларов.

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Продюсер Звездных войн Кэтлин Кеннеди отправила через соцсети поздравительную открытку.

Отметим, что ранее рекорд принадлежал Звездным войнам: Пробуждение силы. Фильм в первый уикенд собрал 247 млн долларов. 

Таким образом Кеннеди продолжила традицию, начатую Стивеном Спилбергом еще в 1977 году, когда с помощью журнала Variety поздравил с кассовым лидерством Звездных войн, которые сместили с первого места Челюсти.  

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