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Пенелопа Круз снимется в шпионском триллере /Fox Searchlight Pictures

В Голливуде идет работа над шпионским триллером 355, в котором главные роли сыграют: Марион Котийар, Пенелопа Крус, Джессика Честейн, Люпита Нионго и Фань Бинбин.

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Оригинальная идея принадлежит Джессике Честейн. Фильм расскажет о пяти женщинах, которые противостоят глобальной организации, которая владеет мощным оружием. Чтобы спасти мир от хаоса, который создает организация, героини создают группу под названием 355.

Режиссером выступит Саймон Кинберг, который занимался продюсированием Людей Икс, Дэдпула и Фантастической четверки.

По словам Честейн, фильм 355 - отличная возможность собрать группу разных женщин, каждая из которых изменила киноиндустрию своей работой.

Дата выхода фильма не сообщается.