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Джейк Джилленхол сыграет композитора / Paramount Pictures

Голливудский актер Джейк Джилленхол сыграет известного композитора Леонарда Бернстайна в биографическом фильме. Кинолента получила название Американец.

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Фильм расскажет историю жизни легендарного композитора и покроет период работы в Нью-Йоркской филармонии на должности главного дирижера.

Режиссером выступит Кэри Фукунага, снявший римейк Оно, Джейн Эйр 2011 года и сериал Алиенист. Сценарий будет основан на книге Хамфри Бертона Леонард Бернстайн, а его адаптацией займется Майкл Митник (Война токов).

Леонард Бернстайн - американский композитор, пианист, дирижер и популяризатор академической музыки. Автор балетов, симфоний, мюзиклов и других музыкальных произведений.