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Выйдет новая экранизация романа

Режиссер Армандо Ианнуччи работает над экранизацией романа Чарльза Диккенса – Дэвид Копперфильд.

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В съемках примут участие знаменитые актеры: Тильда Суинтон, Хью Лори, Анейрин Барнард, Бен Уишоу, Морфилд Кларк, Энтони Уэлш и Розалинда Элеазар. Главную роль сыграет Дев Патель.

Над сценарием работает режиссер совместно с Саймоном Блэквеллом, написавшем сценарий к фильму В петле.

Роман Дэвид Копперфильд вышел в 1850 году. Он рассказывает о мальчике, родившемся наполовину сиротой. Когда его мать нашла себе нового мужа, настоящего тирана, для мальчика начинаются тяжелые времена.