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Брэд Питт снимет фильм о Харви Вайнштейне

Секс-скандал
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Брэд Питт снимет фильм о главном скандале Голливуда
Брэд Питт снимет фильм о главном скандале Голливуда
/кадр из фильма

Студия Брэда Питта Plan B Entertainment совместно с Annapurna Pictures снимет фильм о скандале с Харви Вайнштейном. Лента будет посвящена журналистскому расследованию New York Times.

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В 2017 году журналистки Джоди Кантор и Меган Твохей первыми пролили свет на поведение голливудского продюсера. Позже известные актрисы начали делиться своими историями домогательств со стороны Вайнштейна. В общей сложно его обвинили около 70 женщин, а некоторые даже заявили об изнасиловании.

Этот скандал поспособствовал старту акции протеста женщин против сексуального насилия #MeToo.

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