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Эмили Блант исполнила главную роль /кадр из фильма

Глава студии Paramount объявил об официальном запуске в разработку сиквела фильма ужасов Тихое место. Как объясняет Джим Джианопулос проект получился весьма успешным, поэтому нет причин отказываться от сиквела.

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Пока не известно, вернется ли к Джон Красински в режиссерское кресло. Также, не подтверждено, что в фильм вернется Эмили Блант.

Напомним, что фильм рассказывает о семье, живущей в условиях постапокалипсиса, когда мир захватили монстры. В живых остались лишь те, кто научился хранить тишину, поскольку чудовища реагируют исключительно на звук.

Напомним, что фильм вышел в апреле этого года. При бюджете в 17 млн долларов, он заработал 213 млн долларов.