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Харрисон Форд озвучит мультфильм /EPA/UPG

Актер Харрисон Форд впервые примет участие в озвучке мультфильма. Он присоединился к актерскому составу анимационной картины Тайная жизнь домашних животных 2.

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Вместе с Фордом, картину впервые озвучат: комики Тиффани Хаддиш, Ник Кролл, Пит Холмс и Паттон Освальт, который озвучит Макса вместо Луи Си Кей.

Над сценарием мультфильма работает Брайан Линч (Миньоны, Кот в сапогах, Тайная жизнь домашних животных), а режиссером выступит Крис Рено (Гадкий Я, Лоракс).

Напомним, что Тайная жизнь домашних животных вышел в 2016 году и собрал в мировом прокате 875 млн долларов.