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Третья часть ожидается в мае 2019 года /Lionsgate

Во время конференции CinemaCon был объявлен официальный синопсис боевика Джон Уик 3.

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«Джон Уик (Киану Ривз) находится в бегах по двум причинам…на него охотятся из-за объявленной награды за его жизнь в размере 14 млн долларов и он нарушил одно из правил: убил в отеле Континенталь. Джона уже давно могли убить, однако Уинстон, владелец Континенталя, дал ему отсрочку в один час до того, как Уик оккончательно потеряет членство и его исключат из других группировок. Джон использует это преимущество, чтобы выжить и сбежать из Нью-Йорка»

Снимать Джон Уик 3 будет режиссер Чад Стахелски, который работал над второй частью трилогии. Также, к съемкам присоединятся: Лоренс Фишберн, Коммон и Руби Роуз и Хироюки Сандана. Съемки начнутся 1 марта этого года в Нью-Йорке и продолжатся в Испании и России. Третья часть ожидается на экранах в мае 2019 года.