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Квентин Тарантино работает над новым фильмом /EPA/UPG

Режиссер Квентин Тарантино поделился подробностями нового фильма о серийном убийце Чарльзе Менсоне во время пресс-конференции в Caesars Palace's Colosseum в Лас-Вегасе. Также, новый проект представлял Леонардо Ди Каприо, который сыграет главную роль.

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По словам Тарантино, фильм будет «самым похожим на Криминальное чтиво из всего, что я снимал». Он уверяет, что зрители увидят самый мощный актерский дуэт в лице Ди Каприо о Бреда Питта. «Пока все держится в большом секрете. Однако я могу сказать, что действо фильма Однажды в Голливуде происходит в 1969 году в разгар культуры хиппи и рождения нового Голливуда. Сейчас мы делаем все, чтобы улица за улицей Лос-Анжелес превратился в Голливуд 1969 года», - прокомментировал Тарантино.

Леонардо Ди Каприо также присоединился к беседе. Он рассказал, что безумно увлечен проектом и очень заинтересован в работе с Бредом Питтом.

Напомним, что фильм Однажды в Голливуде расскажет историю бывшего актера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его каскадера Клиффа Бута (Брэд Питт), которая произошла в Лос-Анджелесе в 1969 году. Далтон жил по соседству с Шэрон Тейт, актрисой и женой режиссера Романа Полански, которая была убита в собственном доме серийным убийцей Чарльсом Менсоном и членами его секты.

Премьера фильма запланирована на 9 августа 2019 года. В этот день исполнится 50-лет со дня убийства Тейт и ее друзей Чарльзом Менсоном.