Переключиться на мобильную версию

Режиссер Джеймс Кэмерон выступил против Мстителей

Устал от супергеройских историй
Поделись

Джеймс Кэмерон призвал рассказывать другие истории
Джеймс Кэмерон призвал рассказывать другие истории
/EPA/UPG

Режиссер Джеймс Кэмерон выступил против франшизы Мстители, выразив надежду, что зрители устанут от нее уже в скором времени.

Читай также: Гильермо дель Торо займется производством мультфильмов

Как объясняет режиссер, существует множество других историй, которые можно рассказать. «Не то, чтобы я не любил фильмы, но правда, сколько можно снимать о мужиках без семей, которые совершают смертоносные действия на протяжении двух часов, разрушая города», - отметил Кэмерон.

Напомним, что сейчас режиссер готовится к выпуску нового Терминатора и еще четырех частей фильма Аватар.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Джеймс Кэмерон Мстители Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь