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Джеймс Кэмерон призвал рассказывать другие истории /EPA/UPG

Режиссер Джеймс Кэмерон выступил против франшизы Мстители, выразив надежду, что зрители устанут от нее уже в скором времени.

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Как объясняет режиссер, существует множество других историй, которые можно рассказать. «Не то, чтобы я не любил фильмы, но правда, сколько можно снимать о мужиках без семей, которые совершают смертоносные действия на протяжении двух часов, разрушая города», - отметил Кэмерон.

Напомним, что сейчас режиссер готовится к выпуску нового Терминатора и еще четырех частей фильма Аватар.