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Шелдон Купер занял пятую строчку рейтинга

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Аналитики крупнейшей онлайн-базы телевизионных шоу TV Time назвали топ-20 самых популярных героев телесериалов в 2018 году. Для этого был проведен опрос 12 млн пользователей ресурса по всему миру.

Самыми популярными героями оказались персонажи сериалов сервиса Netflix. Также, первые места в рейтинге заняли два персонажа из одного сериала: Джеймс и Алисса из Конец ***го мира.

Топ-20 самых популярных героев сериалов в мире

1. Джеймс, Конец ***го мира

2. Алиса, Конец ***го мира

3. Профессор, Бумажный дом

4. Люцифер Морнингстар, Люцифер

5. Шелдон Купер, Теория большого взрыва

6. Аннализа Китинг, Как избежать наказания за убийство

7. Чендлер Бинг, Друзья

8. Барри Аллен, Флэш

9. Элеанор Шеллстроп, В лучшем мире

10. Оливер Куин, Стрела

11. Дин Винчестер, Сверхъестественное

12. Бьерн Железнобокий, Викинги

13. Джагхед Джонс, Ривердэйл

14. Джоуи Триббиани, Друзья

15. Мередит Грей, Анатомия Грей

16. Томас Шелби, Острые козырьки

17. Токио, Бумажный дом

18. Шон Мерфи, Хороший доктор

19. Денвер, Бумажный дом

20. Шелдон Купер, Детство Шелдона