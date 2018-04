Поделись







Гильермо дель Торо назвал фильмы, которые повлияли на его жизнь /EPA/UPG

Несколько дней назад в Twitter стартовал флешмоб в рамках которого пользователям предложили назвать четыре фильма, которые повлияли на их жизнь. К акции присоединились знаменитые актеры и режиссеры, которые также поделились своими любыми кинолентами.

Актер Джона Хилл – Король комедии, Мастер, Это-Англия, Крысолов

Challenge accepted @filmstruck! Four films that define me are:

King Of Comedy

The Master

This is England

Ratcatcher #FilmStruck4 — Jonah Hill (@JonahHill) 17 апреля 2018 г.

Режиссер Скотт Дерриксон – Таксист, Небо над Берлином, 8 с половиной и фильмы с участием Чарли Чаплина.

Актриса Джессика Честейн – Малыш, Терминатор, Леди Птица, Легенда

Режиссер Джеймс Ганн – Однажды на Диком Западе, День сурка, Вторжение динозавра, Покажи мне любовь

Режиссер Гильермо дель Торо – Дух Улья, Забытие, 2001 год: Космическая одиссея, Таксист, Красавица и Чудовище, Невеста Франкенштейна, Новые времена, Дуэль.

Режиссер Джеймс Мэнголд – Красный шар, Сладкий запах успеха, Черный нарцисс, Плавучие травы.

Режиссер Эдгар Райт – Кэрри, Воспитание Аризоны, 2001 год: Космическая одиссея, Хороший, плохой, злой.