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Гильермо дель Торо займется мультфильмами /EPA/UPG

Гильермо дель Торо подписал многолетний контракт со студией DreamWorks Animation. Теперь оскароносный режиссер будет писать сценарии к мультфильмам и руководить командой мультипликаторов.

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По словам дель Торо, анимационные фильмы очень повлияли на его жизнь и карьеру. «Это идеальный способ воплощения в жизнь идей и неважно насколько они дикие. Я работал с DreamWorks больше десяти лет и я рад, что горизонт нашего сотрудничества расширяется», - отмечает режиссер.

Как прокомментировал президент студии Кристофер ДеФариа: «Гильермо дель Торо имеет уникальный талант создавать яркие миры и персонажей, поэтому мы верим, что впереди у нас большие свершения».