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Фильм стал вторым самым дорогим в истории

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Киноэксперты провели исследование затрат на съемки третьего фильма о Мстителях и пришли к выводу, что бюджет киноленты составил 300 млн долларов. Это делает Войну бесконечности вторым самым дорогим фильмом в истории.

На сегодняшний день самым дорогим фильмом считается Пираты Карибского моря: На странных берегах с бюджетом в 378, 5 млн долларов.

Напомним, что Мстители: Война бесконечности выйдет 26 апреля.