Фильм Сергея Лозницы попал в конкурсную программу Канн
Программа Особый взгляд
Сергей Лозница едет в Канны/пресс-служба кинотетра ОСКАР
Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы Донбас попал в конкурсную программу Особый взгляд 71-го Каннского кинофестиваля
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Как рассказывает Лозница, фильм состоит из нескольких эпизодов, основанных на реальных событиях и объединенных общими героями.
Кинолента Донбас снята совместно с Германией, Францией и Нидерландами. Съемки проходили в Кривом Рогу.