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Сергей Лозница едет в Канны /пресс-служба кинотетра ОСКАР

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы Донбас попал в конкурсную программу Особый взгляд 71-го Каннского кинофестиваля

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Как рассказывает Лозница, фильм состоит из нескольких эпизодов, основанных на реальных событиях и объединенных общими героями.

Кинолента Донбас снята совместно с Германией, Францией и Нидерландами. Съемки проходили в Кривом Рогу.