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Режиссер возвращается на кинофестиваль /EPA/UPG

Датский режиссер Ларс фон Триер возвращается на Каннский кинофестиваль после семилетнего запрета. Его новый фильм Дом, который построил Джек покажут в рамках внеконкурсной программы.

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Отметим, что в 2011 году случился конфликт между режиссером и организаторами фестиваля. Поводом послужила неудачная шутка фон Триера на пресс-конференции. Режиссер заявил, что «понимает» Адольфа Гитлера, поскольку сам в некоторой мере является нацистом.

Данное высказывание спровоцировало скандал. Несмотря на то, что режиссер заявил о несерьезности своих слов, организаторы объявили его персоной нон-грата на семь лет.

Напомним, что Ларс фон Триер девять раз становился номинантов Канн.