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Создатели Мира Дикого Запада работают над новым шоу

Новый увлекательный проект
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Создатели Мира Дикого Запада готовят новый проект
Создатели Мира Дикого Запада готовят новый проект
/HBO

Создатели сериала Мир Дикого Запада Джонатан Нолан и Лиза Джой превратят в сериал фантастический роман Уильяма Гибсона Периферийные устройства. Сериал заказала компания Amazon.

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Действие книги происходит в ближайшем будущем и исследует несколько сюжетных линий. Одна из них — линия девушки по имени Флинн Фишер, которая живет в мире, где технологии начали радикально менять общество. Она обнаруживает скрытую связь с совершенно другой реальностью и узнает о своем мрачном будущем.

Джонатан Нолан и Лиза Джой пишут сценарий и выступят продюсерами. Режиссером станет Винченцо Натали (Химера, Куб). Дата выхода не сообщается.

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