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Марго Робби вновь сыграет Харли Куинн

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О планах снять спин-офф о Харли Куинн – персонаже из фильма Отряд Самоубийц – было известно давно, однако только сейчас проект обрел официальный статус. Производством займется компания Warner Bros, а режиссером выступит Кэти Янь, известная по фильму Мертвые свиньи.

Фильм будет основываться на комиксах Хищные птицы, где Куинн сотрудничает с Черной канарейкой и Бэтгерл. Сценаристом выступит Кристина Ходсон, написавшая Наваждение.

Отметим, что Кэти Янь станет второй женщиной-режиссером вселенной DC после Пэтти Дженкинс, выпустившей в прошлом году Чудо-женщину.