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Максима Полночная станет новым злодеем /comic book

В новом фильме Мстители: Война бесконечности героям придется сражаться не только с Таносом, но и его приспешниками – Черным орденом, возглавляемом Проксимой Полночной.

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Проксима Полночная – одна из приемных дочерей Таноса на ряду с Гаморой и Небулой. Она обладает сверхчеловеческой силой и выносливостью. Ее оружие – магическое копье, покрытое смертоносным ядом.

По словам режиссеров фильма братьев Руссо, роль Проксимы исполнит актриса Кэрри Кун, известная по фильму Исчезнувшая и сериалу Фарго.

Напомним, что фильм выйдет в прокат 26 апреля.