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Райан Гослинг сыграет Нила Армстронга /FilmDistrict

Канадский актер Райан Гослинг сыграет космонавта Нила Армстронга в биографическом фильме Первый человек.

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Кинолента расскажет о путешествии Армстронга на луну. Он основан на книге Джеймса Р. Хансена «Первый человек: Жизнь Нила Армстронга, которая раскрывает события с 1961 по 1969 года.

Вместе с Райаном Гослингом в фильме снимутся: Клэй Фой, Кори Столл, Джейсон Кларк, Кайл Чендлер и другие. Премьера состоится в октябре этого года.

Отметим, что это второй фильм, над которым работают Райан Гослинг и Дэмьен Шазелл. Ранее они сотрудничали в мюзикле Ла-Ла Лэнд в 2016 году.