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Рэмпейдж признан лидером среди фильмов, снятых по видеоиграм /Warner Bros. Pictures

Боевик Рэмпейдж стал лучшим фильмом, снятым по мотивам видеоигры. На сайте Rotten Tomatoes он получил 82 положительных отзыва и его рейтинг составил 50%.

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Несмотря на то, что 50% свидетельствует о «гнилости» фильма, он все равно считается лидером в своей категории. Ранее, фильмы, снятые по видеоиграм, получали рейтинг от 15 до 30% от критиков.

Отметим, что фильм Рэмпейдж стал кассово успешным уже в первые дни проката. За первый уикенд ему удалось собрать по всему миру 148 млн долларов, окупив бюджет в размере 120 млн долларов.

Кинолента Р\мпейдж рассказывает о приматологе Дэвиде Окойе. Когда-то он спас необыкновенного белого альфа-самца гориллу по имени Джордж. Дэвид с самого детства опекался приматом, который стал для него настоящим другом. Но однажды воспитанный, послушный и очень добрый Джордж становится настоящим зверем. Все из-за биологического эксперимента Рэмпейдж. Горилла, а также несколько других опасных животных, подверглись влиянию химических веществ, которые сделали их больше, сильнее, быстрее.