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Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем сыграют главные роли /кадр из фильма

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Компания Universal подписала контракт с режиссером Дэвидом Литчем о съемках спин-оффа Форсажа. Новый фильм будет посвящен агенту службы безопасности Люку Хоббсу и преступнику Декарду Шоу.

Главные роли ф блокбастере сыграют Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.

Отметим, что спин-офф станет девятым фильмом франшизы. Сценарий к нему написал его постоянный автор Крис Морган. Лента должна выйти в прокат 26 июля 2019 года.