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Шарлиз Терон подтвердила сиквел Атомной блондинки

Шпионка возвращается
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Фильм получил продолжение
Фильм получил продолжение

Актриса Шарлиз Терон, сыгравшая главную роль в фильме Атомная блондинка, подтвердила сиквел боевика.

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Подробности пока не сообщаются, однако Дэвид Литч сообщил, что снова займет режиссерское кресло. В данное время фильм находится в производстве.

Напомним, что боевик Атомная блондинка вышел в 2017 году. Он стал экранизацией графического романа 2012 года Самый холодный город. Сюжет разворачивался в Берлине и вращался вокруг британской шпионки Лоррейн Бротон, которой нужно было отыскать список двойных агентов, контрабандно вывезенный на Запад накануне краха Берлинской стены в 1989 году.

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