Вышел трейлер драматического фильма с Джимом Керри
Мрачные преступления
Джим Керри снялся в драматической роли/кадр из фильма
В сети появился трейлер драматического фильма Мрачные преступления с Джимом Керри в главной роли.
Читай также: В Киеве стартует фестиваль Неделя австрийского кино
По сюжету полицейский детектив Тадек замечает сходство между нераскрытым убийством и преступлением, описанным в книге известного писателя Кристова Козлоу. В ходе расследования герой Керри следит за писателем и его подругой. Одержимый разгадкой, Тадек делает все, чтобы узнать правду.
В фильме снялись Джим Кэрри, Мартон Чокаш, Шарлотта Генсбур и другие. Режиссером выступил Александрос Авранас.
Мировая премьера картины прошла еще в 2016 году на Варшавском кинофестивале. Прокат ленты в США стартует 11 мая.