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Джим Керри снялся в драматической роли /кадр из фильма

В сети появился трейлер драматического фильма Мрачные преступления с Джимом Керри в главной роли.

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По сюжету полицейский детектив Тадек замечает сходство между нераскрытым убийством и преступлением, описанным в книге известного писателя Кристова Козлоу. В ходе расследования герой Керри следит за писателем и его подругой. Одержимый разгадкой, Тадек делает все, чтобы узнать правду.

В фильме снялись Джим Кэрри, Мартон Чокаш, Шарлотта Генсбур и другие. Режиссером выступил Александрос Авранас.

Мировая премьера картины прошла еще в 2016 году на Варшавском кинофестивале. Прокат ленты в США стартует 11 мая.