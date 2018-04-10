Опубликованы новые кадры Тома Харди в роли Аль Капоне

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Том Харди сыграет гангстера в заключении /EPA/UPG

Актер Том Харди опубликовал в Instagram снимок со съемок фильма Фонзо, где он играет самого Аль Капоне.

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Картина расскажет об Аль Капоне после продолжительного тюремного заключения. Лишенный былого могущества, больной сифилисом и потерявший всех друзей и союзников, он вспоминает о тяжелом криминальном прошлом и жестоких преступлениях, совершенных по его приказам на чикагских улицах.

Публикация от Tom Hardy (@tomhardy) 10 Апр 2018 в 8:45 PDT