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Марк Хэмилл не хочет возвращаться к роли Скайуокера /Disney/Lucasfilm

Актер Марк Хэмилл, исполняющий роль Люка Скайуокера заявил, что не намерен возвращаться к съемкам девятого эпизода. Причиной такого решения стала смерть Кэрри Фишер в 2016 году и гибель персонажа Хана Соло.

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В одном из последних интервью на вопрос вернется ли он к съемкам, актер ответил: «Мне абсолютно все равно».

Смерть Кэрри Фишер стала ударом для Хэмилла и его семьи. По его словам, интерес к работе над Звездными войнами был утрачен с того момента, как узнал трагическую новость.Кроме того, по сюжету погиб Хан Соло, поэтому Хэмилл не хочет быть единственным из культовой тройки, кто может вернуться на экран.