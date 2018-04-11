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Комедия Джуманджи официально получила продолжение

Фильм находится в разработке
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Джуманджи получил продолжение
Джуманджи получил продолжение
/Sony

Актер Дуэйн Джонсон объявил о том, что сиквел фильма Джуманджи: Зов джунглей официально поступил в производство.

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В Instagram актер рассказал: “Это официально. Джуманджи стал самым прибыльным фильмом Sony. Самым. Я всегда стремился давать аудитории то, что она хочет и дарить положительные эмоции. Сейчас мы работаем над сиквелом”.

 

Публикация от therock (@therock)

Отметим, что Джуманджи: Зов джунглей в мировом прокате собрал 950 млн долларов. Кроме того, фильм получил 88% положительных отзывов от зрителей.

Режиссерское кресло сиквела планируют отдать Джейку Кэздан, который работал над первым фильмом. В главных ролях вновь снимутся: Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллиан. Точная дата релиза не сообщается, но киностудия планирует выпустить фильм в декабре 2019 года.

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