О жизни Муаммара Каддафи снимут сериал
40 лет правления страной
Историю Муаммара Каддафи расскажут в сериале/EPA/UPG
Компания Amazon снимет сериал о жизни Муаммара Каддафи - бывшего лидера Ливана.
Читай также: Apple снимет сериал по книгам Айзека Азимова
Телешоу будет называться Пыльная буря. В сериале расскажут о приходе Каддафи к власти, об эволюции Ливана во время его правления и смерти.
Экранизацией займется режиссер Мохамед Диаб (Столкновение). Сериал будет рассчитан как на западную аудиторию, так и на зрителей Ближнего Востока.
Напомним, что Муаммар Каддафи правил Ливаном на протяжении 40 лет. Он был убит представителями Переходного национального совета в ходе взятия Сирта в 2011 году.