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Историю Муаммара Каддафи расскажут в сериале /EPA/UPG

Компания Amazon снимет сериал о жизни Муаммара Каддафи - бывшего лидера Ливана.

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Телешоу будет называться Пыльная буря. В сериале расскажут о приходе Каддафи к власти, об эволюции Ливана во время его правления и смерти.

Экранизацией займется режиссер Мохамед Диаб (Столкновение). Сериал будет рассчитан как на западную аудиторию, так и на зрителей Ближнего Востока.

Напомним, что Муаммар Каддафи правил Ливаном на протяжении 40 лет. Он был убит представителями Переходного национального совета в ходе взятия Сирта в 2011 году.