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Apple снимет сериал по книгам Айзека Азимова

Научно-фантастическая история
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Трилогия Основание станет сериалом
Трилогия Основание станет сериалом

Компания Apple снимет сериал по научно-фантастическим книгам Айзека Азимова – серии Основание.

Серия произведений Основание насчитывает семь книг, однако для экранизации была выбрана оригинальная трилогия, которая вышла в период с 1951 по 1953 годы.

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Действие Основания начинается в Галактической Империи — сверхгосударстве, охватывающем весь Млечный Путь. Математик Селдон с помощью разработанной им науки психоистории предсказывает неизбежное падение Империи и наступление темных веков. Селдон создает Основание — организацию, которая должна в соответствии с рассчитанным на тысячу лет вперед планом Селдона сохранить и возродить цивилизацию. 

Производством сериала займется студия Skydance Television. Исполнительными продюсерами и шоураннерами выступят Дэвид Гойер (Человек из стали, Темный рыцарь) и Джош Фридман (Война миров, Изумрудный город).

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