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Шон Коннери в экранизации 1986 года /кадр из фильма

По роману Имя Розы Умберто Эко снимут мини-сериал. Производством займется студия ТМG совместно с итальянской компанией 11 Marzo Film.

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Сериал будет состоять всего с восьми эпизодов. Он расскажет о монахе Уильяме Баскервильском и его юном помощнике Адсоне Мелькском, которые расследуют загадочную смерть монаха в монастыре. Позднее начинают происходить другие убийства и Баскервильскому предстоит раскрыть тайны и найти преступника.

Главную роль монаха Вильгельма Баскервильского исполнит Джон Туртурро. Руперт Эверетт предстанет в качестве инквизитора Бернарда Ги. Также, в сериале появится актер Игры престолов Джеймс Космо.

Сообщается, что бюджет сериала составит 30 млн долларов, съемки будут проходить в Италии. Премьера состоится в 2019 году.