Роман Имя Розы Умберто Эко станет сериалом
По роману Имя Розы Умберто Эко снимут мини-сериал. Производством займется студия ТМG совместно с итальянской компанией 11 Marzo Film.
Читай также: Роман Парфюмер Патрика Зюскинда станет сериалом
Сериал будет состоять всего с восьми эпизодов. Он расскажет о монахе Уильяме Баскервильском и его юном помощнике Адсоне Мелькском, которые расследуют загадочную смерть монаха в монастыре. Позднее начинают происходить другие убийства и Баскервильскому предстоит раскрыть тайны и найти преступника.
Главную роль монаха Вильгельма Баскервильского исполнит Джон Туртурро. Руперт Эверетт предстанет в качестве инквизитора Бернарда Ги. Также, в сериале появится актер Игры престолов Джеймс Космо.
Сообщается, что бюджет сериала составит 30 млн долларов, съемки будут проходить в Италии. Премьера состоится в 2019 году.