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Парфюмер станет сериалом /кадр из фильма 2006 года

Канал Netflix совместно с немецкой студией Constantin Film экранизируют культовый роман Патрика Зюскинда Парфюмер. История одного убийцы.

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В романе действие происходит во Франции восемнадцатого века, а в центре внимания оказывается Жан-Батист Гренуй, человек с невероятно тонким обонянием, который впоследствии становится великим парфюмером. Жан-Батист одержим идеей создания идеальных духов и начинает убивать девушек, чтобы "забрать" их запах.

В телевизионной версии сохранятся основные идеи об одержимом запахами серийном убийце и использовании ароматов для контроля эмоций, однако, действие будет перенесено в современную Германию. История разворачивается в международной школе-интернате, где начинают погибать молодые женщины, убитые тем же способом, что и в романе Зюскинда.

Первая информация о сериале появилась еще в 2015 году, однако Constantin Film отложили производство. Сейчас, объединившись с Netflix, студия планирует начать съемки в ближайшее время.